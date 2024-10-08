сегодня в 16:30

В РФ готовятся к тестированию вакцины для профилактики лихорадки Марбург

Работники ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора создали вакцину для профилактики африканской лихорадки Марбург. Вскорее ее будут проверять, сообщается на сайте ведомства .

Были успешно проведены доклинические испытания вакцины. Она безопасна для здоровья и эффективна.

Вакцина для профилактики лихорадки Марбург почти готова к клиническим испытаниям. Создается серия и собираются документы, которые нужны для получения разрешения.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сказал, что смертность от лихорадки Марбург составляет 50%. Ее симптомы — рвота, диарея, высокая температура, слабость, кровотечение из глаз.