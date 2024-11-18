Прогремел мощный взрыв: опубликовано видео удара ВС РФ по Кременчугской ГЭС
Удар российских сил по Кременчугской ГЭС попал на видео
0:05
Российские военные нанесли удар по Кременчугской гидроэлектростанции на Украине. Видеоролик с моментом атаки разместило в Сети украинское издание «Страна.ua».
По сооружениям ГЭС ударили 17 ноября. Из-за этого часть дамбы и техобъектов получила повреждения.
На кадрах показан взрыв, видны пыль и вода, попавшие в образовавшуюся трещину.
Официальных подтверждений от украинских властей об инциденте все еще нет. По данным издания, работа Кременчугской ГЭС после удара была остановлена.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Новоалексеевка в ДНР. Они продолжают продвигаться.