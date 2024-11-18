Прогремел мощный взрыв: опубликовано видео удара ВС РФ по Кременчугской ГЭС

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Удар российских сил по Кременчугской ГЭС попал на видео

Российские военные нанесли удар по Кременчугской гидроэлектростанции на Украине. Видеоролик с моментом атаки разместило в Сети украинское издание «Страна.ua» .

По сооружениям ГЭС ударили 17 ноября. Из-за этого часть дамбы и техобъектов получила повреждения.

На кадрах показан взрыв, видны пыль и вода, попавшие в образовавшуюся трещину.

Официальных подтверждений от украинских властей об инциденте все еще нет. По данным издания, работа Кременчугской ГЭС после удара была остановлена.

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