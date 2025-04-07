Проглотил и забыл: «аппендицит» у московского подростка оказался иголкой в кишке

В Москве детские хирурги спасли 13-летнего мальчика, который проглотил 5-сантиментровую швейную иглу. Подросток не смог вспомнить, как именно инородный предмет попал в его желудок, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Изначально несовершеннолетний жаловался на острую боль в подреберье, и его госпитализировали с подозрением на аппендицит. Вскоре врачи выяснили, что настоящая причина ухудшающегося состояния ребенка — иголка в животе, которая застряла в поперечной ободочной кишке и проткнула ее.

Медики решили провести операцию и достать инородное тело. В ходе оперативного вмешательства врачи заметили маленькую дырку размером в 2 миллиметра, которая была в месте стояния иглы.

«Игла выступала ушком в просвет брюшной полости — в брызжеечной части кишки, где более толстая стенка. По этой причине, а также из-за малых размеров и раннего обнаружения отверстие не нарушило герметичность кишки, поэтому перфорация зажила самостоятельно без ушивания», — прокомментировал детский хирург отделения экстренной хирургической помощи Максим Сергиенко.

После операции у мальчика не было осложнений. Пациента уже выписали домой.

Между тем в Подмосковье ребенок наступил на иглу, когда пытался пройти испытание из популярого сериала «Игра в кальмара».