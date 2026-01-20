Проехала целый перегон: женщину сняли со сцепки вагона в метро Москвы

На станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки сотрудница метро сняла со сцепки вагона прибывшего поезда 39-летнюю женщину, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Предварительно, нарушительница таким образом проехала целый перегон от станции «Чкаловская». Своими действиями она не только подвергла опасности собственную жизнь, но и создала угрозу безопасности движения составов в метрополитене.

Женщина с места происшествия скрылась, но информацию о ней оперативно передали правоохранителям. Позднее она была задержана на территории метро.

На нарушительницу составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд отправил женщину под административный арест на 7 суток.

Ранее мужчина в ластах устроил танцы на станции и в вагоне поезда в метро Москвы и получил за это четверо суток административного ареста.

