Проехала целый перегон: женщину сняли со сцепки вагона в метро Москвы
Фото - © Antares 610, Л. Н. Попов, Н. В. Ростегняева. Собственная работа/Wikipedia.org
На станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки сотрудница метро сняла со сцепки вагона прибывшего поезда 39-летнюю женщину, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Предварительно, нарушительница таким образом проехала целый перегон от станции «Чкаловская». Своими действиями она не только подвергла опасности собственную жизнь, но и создала угрозу безопасности движения составов в метрополитене.
Женщина с места происшествия скрылась, но информацию о ней оперативно передали правоохранителям. Позднее она была задержана на территории метро.
На нарушительницу составили протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд отправил женщину под административный арест на 7 суток.
Ранее мужчина в ластах устроил танцы на станции и в вагоне поезда в метро Москвы и получил за это четверо суток административного ареста.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.