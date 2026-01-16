Здесь вам не пляж: мужчина в ластах устроил танцы в метро и получил срок

В Москве мужчина получил 4 суток ареста за танцы в ластах в вагоне метро

В столице пассажир метро получил 4 суток административного ареста за танцы в ластах на платформах станций Серпуховско-Тимирязевской линии и вагоне движущего поезда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина забегает в вагон метро в экипировке для плавания и начинает танцевать под громкую музыку из портативной колонки.

Полицейские задержали 33-летнего приезжего мужчину на Новгородской улице. В отношении нарушителя составили административные протоколы по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ч. 3 ст. 10.9 КоАП Москвы (нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС).

Незадачливый артист получил 4 суток ареста.

