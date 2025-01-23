Продавцов тренболона из мемного «Гимна качков» задержали в Москве

Задержаны двое москвичей, которые незаконно продавали анаболики и другие сильнодействующие вещества в Сети. Им грозит до 8 лет колонии, сообщает SHOT .

Для продажи Андрей и Наталья создали специальную группу. В ней состояли около 500 человек, мечтающих набрать мышечную массу. Им москвичи продавали анаболики и другие вещества.

При этом Андрей и Наталья упустили тут факт, что данные препараты должны отпускаться только по рецепту. Москвичи же продавали вещества всем желающим.

Во время обысков у них обнаружили более тысячи флаконов и картонных коробок с банками, в которых содержались сильнодействующие вещества. Среди них — тренболон из мемного «Гимна качков». Также у москвичей нашли блистеры с таблетками, несколько телефонов и около 100 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Андрею и Наталье грозит до 8 лет колонии.

В России тренболон полностью запрещен к использованию в медицине и ветеринарии.

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