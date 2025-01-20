11-месячного ребенка госпитализировали с отравлением марихуаной в Кузбассе

В Новокузнецке Кемеровской области 11-месячного младенца госпитализировали после того, как у него диагностировали отравление марихуаной, сообщает SHOT .

22-летняя мать мальчика заметила, что ребенку плохо. Она оперативно вызвала скорую. Медики госпитализировали малыша и оценили его состояние как тяжелое.

Мать судимостей не имеет, чего не скажешь об остальных членах семьи. С ребенком также проживают бабушка и дедушка. Оба судимы: женщина — трижды – за употребление наркотиков и кражу, мужчина — дважды – за наркотики и нарушение ПДД.

Отцу мальчика 23 года. Он также привлекался к ответственности за кражу. Мужчина живет отдельно от семьи и работает в Прокопьевске. Полиция разбирается, кто из домочадцев накурил маленького ребенка.

Ранее в Бурятии наркополиция поймала трех мужчин, которые собрали 17 кг конопли в поле. Троица друзей была в белых маскировочных халатах, надеясь, что их не заметят на заснеженной местности.