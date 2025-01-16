Сборщики 17 кг марихуаны притворились сугробами перед российской полицией

Трое в маскхалатах собрали 17 кг марихуаны и притворились сугробами в Бурятии

В Бурятии наркополиция поймала трех мужчин, которые собрали 17 кг конопли в поле. Троица друзей была в белых маскировочных халатах, надеясь, что их не заметят на заснеженной местности, сообщает пресс-служба местного МВД.

Подозреваемых задержали ночью 15 января в поле Мухоршибирского района. При себе у злоумышленников были три мешка с более чем 17 килограммами марихуаны.

Подозреваемые — три друга в возрасте 36 и 38 лет. Они договорились собрать коноплю и приехали к месту на такси. Ранее мужчины не подвергались уголовному преследованию.

«Отметим, чтобы остаться незамеченными на заснеженном поле, мужчины оделись в белые маскхалаты, однако это им не помогло», — заявили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.