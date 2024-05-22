Продавца поддельных презервативов поймали с поличным на рынке в Москве

Полицейские разоблачили предпринимателя, которые продавал поддельные презервативы. Его задержали на столичном рынке «Южный двор», сообщает МК .

Бизнесмен занимался грузоперевозками, затем решил продавать презервативы. Он купил партию продукции якобы фирмы Contex, всего 7,2 тыс. штук. После предприниматель попытался перепродать их с выгодой для себя.

Он знал, что средства контрацепции поддельные, при этом упаковка была почти идентична оригиналу. В объявлении бизнесмен честно рассказал, что отличия есть.

На объявление откликнулась девушка. Сделка прошла на рынке. Презервативы предприниматель продал за 155 тыс. рублей. Но как только тот взял деньги, девушка представилась сотрудницей фирмы-производителя, а находившийся рядом молодой человек — сотрудником правоохранительных органов.