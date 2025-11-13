Продала все: на Урале медик покончила с собой, попавшись на удочку мошенников

В Свердловской области обнаружили тело 37-летней лаборантки медсанчасти. Близкие утверждают, что женщина покончила с собой, когда осознала, что стала жертвой мошенников, сообщает E1.RU .

Трагедия произошла в Асбесте. Тело Марины нашли в воде недалеко от загородной базы отдыха «Бодрость». При этом родные узнали о том, что женщина стала жертвой мошенников, только после ее смерти.

«Ей позвонили якобы с „Госуслуг“ и сказали, что был сделан скриншот, что доступ к ее личным данным был открыт, туда кто-то зашел. Вам нужно быстро-быстро все свое имущество продать и положить деньги на безопасный счет. И она стала все продавать, переводить на другие счета. Еще неизвестно, сколько взяла она кредитов. Она продала все, что можно было», — рассказала мама погибшей.

Коллеги по медсанчасти в городе Заречный до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, Марина всегда была веселая и жизнерадостная. После смерти Марины ее 14-летний сын остался с отцом — с мужем она была в разводе.

Ранее стало известно, что Во Владимирской области 84-летняя пенсионерка обманула мошенника и помогла его задержать.

