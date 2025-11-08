Во Владимирской области пенсионерка обманула мошенника и помогла его задержать

В городе Александрове Владимирской области 84-летняя пенсионерка помогла полицейским задержать мошенника, который пытался похитить у нее деньги под предлогом декларации, но вместо банкнот получил фальшивые купюры на сумму в 1,7 млн рублей. Позднее 26-летнего жителя Подмосковья задержали, об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Владимирской области .

Предварительно установлено, что по заданию координатора, молодой человек должен был получить 1 млн 700 тыс. рублей от 84-летней жительницы Александрова, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, заранее знавшими о готовящемся преступлении.

Схема обмана была классической. В конце октября пожилой жительнице районного центра поступили последовательные звонки якобы от представителей «Росфинмониторинга» и «ФСБ». Преступники убедили пенсионерку в срочной необходимости декларирования имеющихся у нее средств, мотивируя это тем, что в противном случае они могут быть использованы злоумышленниками для финансирования терроризма.

Введенная в заблуждение пожилая женщина, следуя указаниям звонивших, направилась в отделение банка. Однако сотрудница банка заподозрила, что крупная сумма денег не предназначена для личных нужд пожилого клиента, и сообщила об этом в полицию. Полицейские, в свою очередь, проведя беседу с пенсионеркой, выяснили истинную причину снятия крупной суммы.

Последующая встреча с курьером, которому потерпевшая должна была передать деньги, проходила под наблюдением оперативников уголовного розыска. Вместо настоящих денег 26-летний пособник аферистов получил пакет с имитацией денежных купюр и был задержан на месте преступления.

Во время допроса задержанный признался, что должен был перевести полученные средства на указанный координатором счет, оставив себе небольшой процент от суммы. Предложение о таком «заработке» житель Московской области нашел в одном из мессенджеров.

В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Александровскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование, в ходе которого следователь совместно с оперативными сотрудниками полиции устанавливает возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

