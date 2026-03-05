Прочистил трубы: российский школьник выпил щелочь вместо колы
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Девятилетний школьник из Находки перепутал щелочь для очистки труб с колой. Мальчик сделал глоток и почувствовал ужасное жжение, сообщает Amur Mash.
Ребенок нашел бутылку из-под газировки и решил попить, однако внутри оказалась жидкость от засоров в трубах. На помощь поспешила бабушка.
Она вызвала скорую помощь, а до приезда врачей следовала инструкциям. Школьника успели довезти до реанимации.
Доктора поставили диагноз: ожог слизистой ротоглотки и пищевода. 11 дней врачи спасали мальчика. Сейчас угрозы его здоровью уже нет.
Ранее в Омске 14-летний подросток частично потерял зрение после неудачной попытки повторить химический опыт из соцсетей. Реакция вышла из-под контроля и произошел выброс едких веществ.
