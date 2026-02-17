Омский школьник частично лишился зрения, пытаясь повторить опыт из соцсетей

В Омске 14-летний подросток частично потерял зрение после неудачной попытки повторить химический опыт из соцсетей, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Мальчик с тяжелыми щелочными ожогами глаз и лица поступил в клиническую офтальмологическую больницу им. В. П. Выходцева. Выяснилось, что подростки в Сети нашли инструкцию к удивительному опыту и собрали необходимые ингредиенты. Однако химическая реакция вышла из-под контроля и произошел выброс едких веществ.

Офтальмологи пояснили, что щелочь не просто обжигает, а проникает в ткани, продолжая разрушительное действие часами. Даже небольшая капля способна серьезно повредить роговицу.

Сейчас мальчик проходит длительную реабилитацию. Полное восстановление зрения находится под вопросом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.