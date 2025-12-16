«Проблемы с психикой»: эксперт объяснила страшный инцидент в подмосковной школе

Эксперт Волынец: нападение в подмосковной школе связано с проблемами с психикой

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что причина нападения 15-летнего подростка на подмосковную школу связана с проблемами с психикой у этого мальчика, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы должны понимать, что произошедшее — это следствие глубокой системной проблемы с психикой ребенка, которая годами вызревает. Потом она выливается в такие новости, которые всех нас ошеломляют», — сказала эксперт.

По ее словам, сегодня увеличивается количество людей с психическими заболеваниями и отклонениями, это касается и взрослых, и детей. Среди других факторов — агрессивная информационная среда и общее ухудшение здоровья населения из-за экологии, питания и стрессов.

Дети сейчас находятся в информационном коллапсе и получают очень много негатива, например, через видео в соцсетях: все это вместе приводит к неконтролируемой агрессии, заключила эксперт.

16 декабря в Одинцове 15-летний девятиклассник пришел в школу с ножом, затем убил четвероклассника и сделал селфи с телом жертвы. Позднее злоумышленника задержали.

