Пробка на 3 км: на МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей

В Москве на 53-м км МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей

Сразу несколько автомобилей столкнулись на 53-м км МКАД в Москве. В результате в районе аварии образовалась пробка на 3 км, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Дептранс.

ДТП произошло в районе остановки «ТЦ Ашан-Марфино». На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителям стоит заранее продумать маршрут.

Ранее микроавтобус с людьми попал в серьезную аварию в Ступине. Он вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали три человека.

