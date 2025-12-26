Пробка на 3 км: на МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей
В Москве на 53-м км МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей
Фото - © Медиасток.рф
Сразу несколько автомобилей столкнулись на 53-м км МКАД в Москве. В результате в районе аварии образовалась пробка на 3 км, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Дептранс.
ДТП произошло в районе остановки «ТЦ Ашан-Марфино». На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителям стоит заранее продумать маршрут.
Ранее микроавтобус с людьми попал в серьезную аварию в Ступине. Он вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали три человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.