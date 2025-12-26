Микроавтобус с людьми вылетел в кювет и врезался в дерево в Ступине

сегодня в 19:39

3 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ступине

Микроавтобус с людьми попал в серьезную аварию в Ступине. Он вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась на 3-м км автодороги Каширское шоссе — поселок Усады. Водитель 1986 года рождения не справился с управлением. Автобус улетел в кювет и врезался в дерево.

В салоне микроавтобуса находились семь пассажиров. Трое из них госпитализированы. Сотрудники госавтоинспекции разбираются в причинах аварии.

Ранее на западе Москвы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода. Предварительно, водитель при движении задним ходом наехал на человека.

