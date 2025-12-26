Водитель сдавал задом и сбил пешехода на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На западе Москвы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Авария случилась на дворовой территории улицы Маршала Тухачевского. Предварительно, водитель автомобиля при движении задним ходом наехал на пешехода.
В результате ДТП женщина погибла на месте.
По данному инциденту проводится проверка. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
После проверки будет принято процессуальное решение.
