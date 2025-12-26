сегодня в 13:49

Водитель сдавал задом и сбил пешехода на западе Москвы

На западе Москвы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария случилась на дворовой территории улицы Маршала Тухачевского. Предварительно, водитель автомобиля при движении задним ходом наехал на пешехода.

В результате ДТП женщина погибла на месте.

По данному инциденту проводится проверка. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее большегруз сбил женщину и закатал ее в асфальт в Подмосковье. Он протащил ее тело несколько метров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.