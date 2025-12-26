«Труп н****»: большегруз сбил женщину и закатал ее в асфальт в Подмосковье
Большегруз задавил женщину и протащил ее труп по асфальту в Электростали
0:11
Водитель дальнобойной машины задавил женщину и протащил ее труп по асфальту в подмосковной Электростали. Это случилось на территории склада, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованной записи женщина стоит перед большегрузом. Автомобиль начинает движение и сближается с ней.
Хоть машина и едет медленно, но сбивает женщину. Она падает лицом вниз.
Большегруз поворачивает направо и наезжает колесом прямо на женщину. Затем протаскивает ее тело несколько метров.
Только через некоторое время водитель осознает, что сделал.
«Убил. 100%. Труп н****», — прокомментировал жуткое видео мужчина, снимавший камеры наблюдения.
