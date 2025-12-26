«Труп н****»: большегруз сбил женщину и закатал ее в асфальт в Подмосковье

сегодня в 10:39

Большегруз задавил женщину и протащил ее труп по асфальту в Электростали

Водитель дальнобойной машины задавил женщину и протащил ее труп по асфальту в подмосковной Электростали. Это случилось на территории склада, сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

На опубликованной записи женщина стоит перед большегрузом. Автомобиль начинает движение и сближается с ней.

Хоть машина и едет медленно, но сбивает женщину. Она падает лицом вниз.

Большегруз поворачивает направо и наезжает колесом прямо на женщину. Затем протаскивает ее тело несколько метров.

Только через некоторое время водитель осознает, что сделал.

«Убил. 100%. Труп н****», — прокомментировал жуткое видео мужчина, снимавший камеры наблюдения.

