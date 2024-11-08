Солдаты ВС РФ спасли бабушку с собакой в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. Женщина длительное время пряталась от украинских солдат, сообщает SHOT .

Киевские власти отдали приказ вывезти из села Першотравневое всех мирных жителей. Российские войска освободили населенный пункт и во время зачистки обнаружили 80-летнюю бабушку. Она не стала уезжать вместе с ВСУ.

Бабушка пряталась, пока боевые действия не закончились, а украинские войска не были выбиты. Ей удалось выжить, несмотря на тяжелые условия. Сейчас пожилая женщина находится в безопасном месте.

Ранее российская артиллерия взорвала бронированный авто иностранных наемников в Харьковской области. Двое боевиков погибли сразу, третьего отвезли в больницу.