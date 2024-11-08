Российская артиллерия взорвала авто иностранных наемников в Харьковской области

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Солдаты ВС РФ атаковали бронированный автомобиль, на котором ехали западные наемники, служащие в армии соседней страны. Инцидент произошел рядом с поселком Казачья Лопань в Харьковской области Украины, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Бронированный автомобиль удалось уничтожить. Удар по нему нанесли российские артиллеристы.

В результате атаки двое наемников погибли от тяжелых травм. Третьего эвакуировала украинская сторона. Он получил сильные ранения и будет лечиться в больнице.

Ранее российские солдаты с помощью FPV-дронов ликвидировали боевую машину ВСУ в Харьковской области. Момент уничтожения выкладывало Минобороны РФ.