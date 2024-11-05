На опубликованных кадрах видно, как боевая бронированная машина Вооруженных сил Украины едет на большой скорости по пустынной дороге, но ее настигают ударные FPV-дроны группировки войск «Север». Первый беспилотник своим ударом обездвижил транспортное средство.

После этого мы видим тот же автомобиль, но уже обездвиженный и с ракурса другого ударного FPV-дрона, который нанес второй удар и уничтожил вражескую технику.

Ранее в Минобороны России заявили, что ожидают от киевского режима провокации с ядерным топливом. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.