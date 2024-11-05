Минобороны показало момент ликвидации бронированной машины ВСУ FPV-дронами
Группировки войск «Север» продолжают достигать целей специальной военной операции (СВО) в Харьковской области. Подразделения уничтожили расчетом ударных FPV-дронов украинскую бронированную машину, момент попал на видео Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах видно, как боевая бронированная машина Вооруженных сил Украины едет на большой скорости по пустынной дороге, но ее настигают ударные FPV-дроны группировки войск «Север». Первый беспилотник своим ударом обездвижил транспортное средство.
После этого мы видим тот же автомобиль, но уже обездвиженный и с ракурса другого ударного FPV-дрона, который нанес второй удар и уничтожил вражескую технику.
Ранее в Минобороны России заявили, что ожидают от киевского режима провокации с ядерным топливом. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.