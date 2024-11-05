Минобороны РФ ожидает провокацию с ядерным топливом со стороны ВСУ

Киевский режим может устроить провокацию с ядерным топливом с целью дискредитации российской власти и распространения паники среди населения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«На Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции», — заявил Кириллов.

Генерал-лейтенант также отметил, что до начала СВО Штаты не относили радиологическое оружие к оружию массового поражения, но в 2023 году изменили свое мнение, когда Минобороны России выразило опасения о создании Украиной «грязной бомбы» с целью подорвать ее и переложить за это ответственность на РФ.

Тогда США инициировали внесение и принятие резолюции Генеральной ассамблеей ООН, которая осуждает применение радиологического оружия.

Минобороны России вместе с профильными федеральными органами исполнительной власти будет мониторить ситуацию и держать население в известности о происходящем и возможных провокациях со стороны Украины.