Прямо в пах: «самурай» в Выборге убил товарища одним ударом катаной

В Выборге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который нанес смертельный удар катаной приятелю во время застолья, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

По данным правоохранителей, все произошло на кухне коммунальной квартиры. Два приятеля распивали алкоголь, но в процессе между ними вспыхнул конфликт. Тогда 42-летний мужчина схватил катану и не менее одного раза ударил ей своего 43-летнего товарища.

Как пишет «Mash на Мойке», удар пришелся в область паха. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но медики не смогли его спасти.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Катану изъяли.

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливая полную картину происшествия.

Ранее в Екатеринбурге инвалид-колясочник зарезал 33-летнего жителя Уралмаша. Знакомые подозреваемого считают, что он оборонялся от напавшего на него мужчины.

