Возможно, оборона: инвалид-колясочник зарезал 33-летнего жителя Уралмаша
Тело 33-летнего жителя Уралмаша Александра нашли 8 февраля в квартире 37-летнего инвалида Константина, хозяина задержали за убийство, сообщает E1.ru.
Знакомые обвиняемого считают, что дело неоднозначное.
«Костя — человек глубоко больной, получает пенсию по инвалидности, к нему скорая каждый месяц ездит. Как он мог, даже по пьяной лавочке, зарезать здорового крепкого парня?» — удивляется его знакомый.
Он предположил, что возможно, инвалид Костя оборонялся от напавшего на него мужчины.
Сначала его близкие думали, что в убийстве Александра участвовали несколько человек. Но в итоге задержали только одного.
Специалисты еще продолжают расследование дела. Для этого назначены экспертизы, проведена проверка показаний.
