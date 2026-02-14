Возможно, оборона: инвалид-колясочник зарезал 33-летнего жителя Уралмаша

Знакомые обвиняемого считают, что дело неоднозначное.

«Костя — человек глубоко больной, получает пенсию по инвалидности, к нему скорая каждый месяц ездит. Как он мог, даже по пьяной лавочке, зарезать здорового крепкого парня?» — удивляется его знакомый.

Он предположил, что возможно, инвалид Костя оборонялся от напавшего на него мужчины.

Сначала его близкие думали, что в убийстве Александра участвовали несколько человек. Но в итоге задержали только одного.

Специалисты еще продолжают расследование дела. Для этого назначены экспертизы, проведена проверка показаний.

