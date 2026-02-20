Приземлился на сугроб: ребенок выпал из окна детсада в Якутске

В Якутске врачи помогли ребенку, который выпал из окна детсада

Малыш самостоятельно открыл окно в детском саду в Якутске и выпал из него. Его госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

В Минобрнауки Якутии рассказали, что инцидент произошел во время подготовки к завтраку в детском саду № 52 «Белочка». Один из воспитанников самостоятельно забрался на подоконник в спальне, а затем распахнул окно.

Воспитательница пыталась его остановить, но не успела. Ребенок выпал из окна. Он приземлился на сугроб, что смягчило падение. Малыша доставили в больницу.

Медики оказали ребенку всю необходимую помощь. Затем его вместе с родителями отпустили домой.

