Оставленный с 7-летней сестрой малыш обварился в кипятке в Хабаровске
Семимесячный грудничок обварился в кипятке из радиатора в Хабаровске
Семимесячный мальчик обварился в кипятке в Хабаровске. За ним следила семилетняя сестра, сообщает «Amur Mash».
Инцидент произошел на Краснореченской улице. 25-летняя мать ушла в магазин и оставила семимесячного сына с пяти- и семилетней дочками.
Первоклассница была «за главную». Отец семейства в момент происшествия был на работе.
Ребенок обжегся из-за вылившегося кипятка из радиатора отопления. Правоохранители уже начали проверку по случившемуся.
Согласно предварительной информации, средняя девочка во время игры по ошибке открыла кран на батарее в квартире. Ребенок лежал рядом с ним.
