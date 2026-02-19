Оставленный с 7-летней сестрой малыш обварился в кипятке в Хабаровске

сегодня в 11:33

Семимесячный грудничок обварился в кипятке из радиатора в Хабаровске

Семимесячный мальчик обварился в кипятке в Хабаровске. За ним следила семилетняя сестра, сообщает « Amur Mash ».

Инцидент произошел на Краснореченской улице. 25-летняя мать ушла в магазин и оставила семимесячного сына с пяти- и семилетней дочками.

Первоклассница была «за главную». Отец семейства в момент происшествия был на работе.

Ребенок обжегся из-за вылившегося кипятка из радиатора отопления. Правоохранители уже начали проверку по случившемуся.

Согласно предварительной информации, средняя девочка во время игры по ошибке открыла кран на батарее в квартире. Ребенок лежал рядом с ним.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.