Приземлилась в сугроб: в Люберцах школьница выжила после падения с 25-го этажа

В Люберцах 12-летняя школьница выжила после падения с 25-го этажа

Удивительный случай произошел в городе Люберцы, расположенном в Московской области: 12-летняя школьница осталась жива, сорвавшись с 25-го этажа многоквартирного дома. Несовершеннолетняя незамедлительно была доставлена в медучреждение, ее состояние стабильное, сообщает сайт MK.Ru .

По информации из различных источников, девочку нашли под окнами многоэтажки. Падение произошло в глубокий сугроб, при этом удар пришелся на тазовую область, что и смягчило удар. До прибытия медиков очевидцы укрыли пострадавшую пледами, чтобы согреть ее.

При обследовании врачи выявили у школьницы сотрясение мозга, ушиб, возможный перелом копчика и общее переохлаждение организма. Несмотря на значительную высоту, с которой произошло падение, врачи констатируют удовлетворительное состояние пациентки.

Пострадавшую экстренно положили в стационар для прохождения детального обследования. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи крайнее удивились тому, что ребенок выжил.

