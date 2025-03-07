Присцилла Пресли сообщила о смерти медсестры Элвиса

Экс-супруга легендарного американского певца и автор книги «Элвис и я» Присцилла Пресли заявила, что на 99-м году жизни скончалась Мэриан Дж. Кок, которая являлась медсестрой короля рок-н-ролла, сообщает журнал HELLO!

В среду бывшая жена Элвиса Пресли в своих соцсетях опубликовала фото с покойная медсестрой музыканта, а также дочери пары Лизы Марии Пресли, которая скончалась в январе 2023 года в возрасте 54 лет.

«Мэриан, тебя будет очень не хватать. Твой дух тронул многих людей, и особенно Элвиса. Ты была тем человеком, на которого он всегда рассчитывал. Спасибо тебе за то, что ты заботилась о нем», — подписала снимок Присцилла.

Американский рок-исполнитель Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Смерть наступила от остановки сердца из-за нарушения сердечного ритма, которое усугубилось воздействием запрещенных веществ. Мэриан заботилась о певце с 1975 по 1977 год.

Ранее представители семьи легендарной кантри-певицы Долли Партон заявили журналистам, что ее супруг Карл Дин скончался на 82-м году жизни. Пара поженилась в конце весны 1966 года.