Приставы приехали принудительно выселять Долину из квартиры в Хамовниках

Судебные приставы приехали по столичному адресу, где находится бывшая квартира народной артистки России Ларисы Долиной. Сама певица пока не явилась, сообщает SHOT .

В Хамовниках началось принудительное выселение Долиной из квартиры. Ключи от недвижимости должны передать новой владелице Полине Лурье. На месте и адвокат истца, нет пока только Долиной.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка обратилась к приставам для выселения певицы из квартиры из-за безысходности. По ее словам, покупательница недвижимости никакой агрессии не проявляет.

Ключи от квартиры Лурье должен был передать представитель Долиной еще на новогодних каникулах, но позже выяснилось, что он не обладает такими полномочиями. А артистка улетела на отдых в ОАЭ.

Судя по всему, певица решила перевести дыхание после разбирательства с квартирой. Долиной ранее назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.

