Пришлось вызвать саперов: артиллерийский снаряд достали из прямой кишки француза

Во Франции мужчина засунул себе в анус снаряд времен Первой мировой войны

Во французском городе Тулуза в местную больницу экстренно прибыли саперы для извлечения и обезвреживания опасного объекта, застрявшего в прямой кишке пациента, пишет NEWS.ru .

Как сообщает издание Le Parisien, причиной вызова специалистов стал 24-летний пациент, обратившийся за медицинской помощью в связи с сильными болями.

Врачи обнаружили в его прямой кишке артиллерийский снаряд, произведенный в 1918 году — во времена Первой мировой войны. Выяснилось, что мужчина самостоятельно ввел себе в анальное отверстие данный боеприпас.

«Во время операции выяснилось, что он воткнул в анус снаряд времен Первой мировой войны, датируемый 1918 годом. Врачи вызвали саперов, и больница вскоре была заполнена правоохранителями и пожарными», — отмечается в материале.

