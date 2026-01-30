Надел «по неосторожности»: пенис россиянина крепко застрял в пластиковой бутылке

21-летний пациент с экстренной урологической проблемой поступил в медучреждение по скорой. Как объяснил парень, он надел бутылку на пенис по неосторожности, а затем не смог освободить половой член от пластиковых оков самостоятельно. Начал нарастать отек тканей, что могло нарушить кровоснабжение органа.

Состояние пациента оценивалось как стабильное, жизненно важные показатели были в пределах нормы, но ситуация требовала срочного вмешательства: бутылка плотно сдавила ткани, а любые попытки удалить ее без наркоза не увенчались успехом.

«В экстренном порядке под спинальной анестезией урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку, включая ее горлышко, и полностью освободили ткани. Все прошло успешно, без осложнений, кровообращение было восстановлено», — сказал заведующий урологическим отделением больницы Петр Сысоев.

Сразу после оказанной медпомощи отек с пениса стал спадать, а боль ушла. Все функции органа были сохранены. Парня выписали, теперь ему предстоит наблюдаться у уролога в поликлинике.

«Сдавление мягких тканей инородными предметами опасно развитием ишемии и некроза. В подобных ситуациях крайне важно не затягивать и не пытаться решить проблему самостоятельно. Своевременное обращение позволяет избежать тяжелых последствий и сохранить здоровье пациента», — добавил Сысоев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.