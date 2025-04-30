Пришлось делать операцию: врачи вынули туалетный ершик из заднего прохода уфимца

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Врачи в Уфе спасли мужчину с застрявшим в заднем проходе туалетным ершиком

Доктора в Уфе спасли 32-летнего мужчину с необычной травмой. У него из заднего прохода торчал туалетный ершик, сообщает SHOT .

Мужчина обратился за помощью к врачам. Они пытались узнать, как ершик оказался в заднем проходе, но пациент так и не раскрыл эту тайну.

Уфимцу пришлось делать операцию. По ее итогам туалетный ершик все же достали из заднего прохода. Затем мужчину отпустили домой.

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