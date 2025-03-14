Кольцо застряло на пенисе москвича при любовных утехах. Ему помогли спасатели
В Москве спасли мужчину, на половом органе которого застряло кольцо
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
У жителя Москвы во время любовных игрищ кольцо застряло на пенисе. Он вызвал спасателей, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в доме на Байкальской улице. Москвич захотел разнообразить интимный досуг и во время любовных игрищ надел на пенис кольцо.
В результате оно застряло на его половом органе. Свидание пришлось прервать.
Московские спасатели экстренно выехали на последствия «сексуального шторма».
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