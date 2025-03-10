Смертельно опасная королевская кобра укусила мужчину за пенис

В бразильском национальном парке Пантанал мужчина подвергся нападению ядовитой королевской кобры. Она укусила его за половой орган, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Daily Mail.

Свидетели пытались отогнать змею, но она сильно вцепилась в кожу мужчины через брюки.

Пострадавшему была оказана своевременная помощь, он был доставлен в больницу. Информация о его текущем состоянии на данный момент отсутствует. Причины нападения змеи на мужчину также остаются неизвестными.

Следует отметить, что королевская кобра представляет серьезную опасность. Ее яд способен привести к смерти, если в течение 15 минут после укуса не ввести противоядие.



Несмотря на смертельность яда, королевская кобра не часто встречается с людьми и предпочитает избегать конфликтов.