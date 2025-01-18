Припарковался в витрину: водитель на авто въехал в магазин в Иркутске

сегодня в 18:13

Водитель на авто въехал в магазин и разбил витрину в Иркутске

Пьяный мужчина перепутал парковочное место и проехал прямо в магазин, ЧП произошло в Иркутске, сообщает РЕН ТВ .

Произошедшее записала камера наблюдения в торговом зале.

В результате ДТП повреждена полка с продуктами и двери. В магазине разбиты стекла и валяются части машины.

По предварительной информации, никто из покупателей в инциденте не пострадал.

Ранее на Московском скоростном диаметре автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб и взорвался. Предварительно, погибли два человека.