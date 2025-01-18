Припарковался в витрину: водитель на авто въехал в магазин в Иркутске
Водитель на авто въехал в магазин и разбил витрину в Иркутске
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
Пьяный мужчина перепутал парковочное место и проехал прямо в магазин, ЧП произошло в Иркутске, сообщает РЕН ТВ.
Произошедшее записала камера наблюдения в торговом зале.
В результате ДТП повреждена полка с продуктами и двери. В магазине разбиты стекла и валяются части машины.
По предварительной информации, никто из покупателей в инциденте не пострадал.
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