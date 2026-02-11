«Принял на себя удар»: охранник погиб при стрельбе в техникуме Анапы

В Анапе охранник погиб при стрельбе в техникуме

В Анапе в результате стрельбы в техникуме погиб один человек. Он работал охранником, сообщает в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, охранник оперативно среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Его действия не позволили нападавшему пройти дальше в здании техникума.

«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы», — заявил Кондратьев.

Также два человека получили травмы средней степени тяжести. По словам губернатора, точное количество пострадавших сейчас уточняется.

На месте происшествия дежурят медики скорой помощи. Все медучреждения города готовы принять пострадавших. В случае необходимости их могут отправить и в краевые больницы.

Стрельба произошла в техникуме в Анапе. Студенты забаррикадировались в кабинетах, когда услышали выстрелы. Подозреваемый уже задержан. Всего пострадали пять человек.

