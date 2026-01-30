Принимается решение об отлове: тигр-рецидивист пожирает собак в Приморье

сегодня в 13:23

Тигр убил 4 собак за неделю в Приморском крае

Жители Ракитного в Дальнереченском районе Приморского края пожаловались на амурского тигра, который неделю убивает домашних собак, сообщает Primamedia.ru .

Первое нападение произошло 25 января. Второй раз тигр атаковал собаку 27 января. Прошлой ночью он убил сразу двух домашних питомцев.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что охотнадзор организовал осмотр места происшествия. По его словам, месяц назад этот же тигр атаковал собаку в «лесном» доме. Будет принято решение об отлове.

28 января в северной части Приморского края люди встретили тигра рядом с автодорогой. Видео с хищником опубликовали в Сети.

