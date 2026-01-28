«Котик, мы тебя искали!»: видео встречи жителей Приморья с тигром

сегодня в 16:12

Жители Приморья неожиданно встретились с тигром около автодороги

В северной части Приморья жители неожиданно встретили тигра недалеко от автомобильной дороги, сообщает vostokmedia.com .

Видео, снятое очевидцем Евгением, было опубликовано в интернете.

Увидев дикого зверя, мужчины не скрывали своего восхищения, что подтверждается репликами за кадром.

«Котик, мы тебя искали! Какой ты классный!» — восторгались очевидцы.

Изначально тигр казался встревоженным, но дружелюбное поведение людей по-видимому его успокоило. Хищник какое-то время смотрел на людей, а затем медленно ушел вглубь леса.

