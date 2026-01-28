«Котик, мы тебя искали!»: видео встречи жителей Приморья с тигром
Жители Приморья неожиданно встретились с тигром около автодороги
Фото - © скриншот
В северной части Приморья жители неожиданно встретили тигра недалеко от автомобильной дороги, сообщает vostokmedia.com.
Видео, снятое очевидцем Евгением, было опубликовано в интернете.
Увидев дикого зверя, мужчины не скрывали своего восхищения, что подтверждается репликами за кадром.
«Котик, мы тебя искали! Какой ты классный!» — восторгались очевидцы.
Изначально тигр казался встревоженным, но дружелюбное поведение людей по-видимому его успокоило. Хищник какое-то время смотрел на людей, а затем медленно ушел вглубь леса.
