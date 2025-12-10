Приморского школьника чуть не расплющило упавшее на него фортепиано
Фортепиано свалилось на ребенка в школе в Приморском крае и придавило его
Фортепиано свалилось на 11-летнего мальчика в школе в Дальнереченске Приморского края. Об этом сообщает «112».
Инцидент произошел на перемене. Мальчик получил сильные травмы.
Пострадавшего увезли в больницу. Прокуратура инициировала проверку.
Причина падения фортепиано неизвестна.
Ранее трехлетний ребенок свалился в шахту лифта одного из жилых комплексов Воронежа. Малыш облокотился о дверь подъемной машины, после чего провалился.
