Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Сергиево-Посадском округе

Фестиваль ретроавтомобилей состоялся 23 мая во внутреннем дворе пространства «Трикотажка» в Сергиевом Посаде. На площадке представили около 70 советских машин, а почетным гостем стал депутат Госдумы Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во внутреннем дворе «Трикотажки» собрались порядка 70 старинных автомобилей из Москвы, Тулы, Рязани и подмосковных городов. Среди них — знаменитая «моргуновка» из фильма «Операция Ы», культовая мотоколяска и другие модели советского автопрома. Организаторами праздника выступили представители музея «Ретро-гараж».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

