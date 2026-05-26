Фестиваль доброго кино стартовал в Сергиевом Посаде

Благотворительный форум-кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского» проходит в Сергиево-Посадском округе с 23 по 28 мая. В программе — показы, мастер-классы и встречи с известными деятелями кино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие II форума-кинофестиваля состоялось в Большом зале Московской духовной академии. В Сергиев Посад привезли фильмы о любви, сострадании и милосердии. Организаторами выступили Сергиево-Посадский филиал ВГИК и Сергиево-Посадская епархия. Они рассчитывают, что со временем доброе и нравственное кино станет более востребованным у широкой аудитории.

«В мире очень много позитива, доброты, очень много поступков, хороших, правильных и добрых дел. И о них тоже надо снимать кино. И вот их дефицит сейчас, мне кажется, и является в целом проблемой поля нашего кинематографа. Возможно, сейчас на такие фильмы не сразу выстроятся очереди, но дорогу осилит идущий. За этим будущее», — сказал Сергей Пахомов, депутат Государственной думы.

В конкурсной программе участвуют более 300 студентов и выпускников киновузов из разных регионов России. Помимо кинопоказов запланированы круглые столы и мастер-классы с признанными мастерами отечественного кино. Площадки форума работают на базе Сергиево-Посадского филиала ВГИК и Московской духовной академии.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл обсудил, как говорить с молодежью о духовно-нравственных ценностях без назидания. Он отметил преимущества короткого метра как наиболее близкого современному зрителю формата и выразил намерение снять серию фильмов о русских князьях из рода Рюриковичей с участием детей-актеров.

Почетными гостями фестиваля стали народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко, народный артист РФ Александр Михайлов и актер, режиссер и продюсер Александр Самойленко.

