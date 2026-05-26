Минтранс Подмосковья проведет 27 мая вебинары по госуслугам

Минтранс Подмосковья 27 мая проведет серию онлайн-вебинаров по оформлению региональных госуслуг на портале uslugi.mosreg.ru. Специалисты расскажут о требованиях к документам, частых ошибках и причинах отказов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Консультации помогут заявителям правильно подать документы и разобраться в порядке получения услуг. Вебинары пройдут в течение дня и будут посвящены различным направлениям работы ведомства.

С 09:00 до 10:00 эксперты расскажут о согласовании размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог. С 10:00 до 11:00 — о согласовании проектов и схем организации дорожного движения. С 11:00 до 12:00 — о получении разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. С 12:00 до 13:00 — о внесении сведений в реестр пропусков для въезда грузового транспорта массой более 3,5 тонны на МКАД. С 13:00 до 14:00 — о согласовании схем транспортного обслуживания территорий.

С 14:00 до 15:00 пройдет вебинар по переоформлению и прекращению действия свидетельств на регулярные перевозки. С 15:00 до 16:00 специалисты расскажут об обслуживании карты «Стрелка». С 16:00 до 16:30 — о выдаче разрешений на выполнение авиационных работ.

С 16:30 до 17:00 запланированы консультации по предоставлению земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры — в безвозмездное, арендное и бессрочное пользование, а также по согласованию границ участков и предварительному согласованию их предоставления. С 17:00 до 18:00 состоится вебинар о выдаче согласия на строительство и реконструкцию в границах полос отвода и о примыкании к автодорогам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.