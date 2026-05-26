В Мытищах прошел юбилейный Кубок Монарх по танцам

Юбилейный V Кубок Монарх прошел 23 и 24 мая в «Арене Мытищи» и собрал более 3500 выходов участников на паркет. В турнире приняли участие коллективы из десятков регионов России и Белоруссии, а мастерство танцоров оценивали свыше 80 арбитров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день состоялись соревнования по классической программе бальных танцев. На паркет вышли представители более 100 коллективов из Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери, Мариуполя, Симферополя, ДНР, Краснодарского края и Республики Беларусь. Вечер завершили выступления сильнейших пар под живое сопровождение оркестра, что создало атмосферу традиционного бала.

Во второй день выступили начинающие танцоры. Организаторы подготовили для них сладкие призы, памятные сувениры и подарки, чтобы дебют на большой арене стал запоминающимся. Специальным гостем турнира стала исполнительница Алиса Ди. Помимо бальных дисциплин зрители увидели номера в стилях контемпорари, реггетон и хип-хоп.

«С каждым годом мы стараемся все больше удивить и вдохновить наших участников и гостей. Юбилейный Кубок показал, что нас любят и к нам приезжают. Нам важно продемонстрировать начинающим танцорам и их родителям, насколько прекрасен и многогранен мир бального танца», — рассказал организатор фестиваля, руководитель танцевального клуба «Монарх» Илья Василевский.

Он отметил, что следующий крупный турнир пройдет в декабре 2026 года в «Арене Мытищи». Там состоится традиционный «Зимний Кубок Монарх».

