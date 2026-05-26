В Сергиево-Посадском округе установят памятный знак участникам СВО

Памятный знак в честь специальной военной операции и ее участников установят на улице Глинки в Сергиево-Посадском округе до конца лета. Решение приняли представители ветеранских организаций при поддержке депутата Госдумы Сергея Пахомова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Монумент создадут по проекту хотьковского скульптора Виктории Гусевой. В основе композиции — силуэт воина, пробирающегося через гранитный массив как символ испытаний, через которые проходят солдаты. Трехметровую скульптуру из белого камня разместят так, чтобы она образовала единый ансамбль с памятником воинам-интернационалистам.

Итоговую версию проекта утвердили после обсуждения с общественностью и представителями художественного сообщества. Концепция также отражает идею объединения ветеранских организаций.

Отдельно проработан вопрос смыслового разграничения воинского мемориала и памятного знака в честь события. Кенотаф установят на «Аллее героев» Благовещенского кладбища, а на улице Глинки появится самостоятельный монумент.

Завершенный вид аллея приобретет после строительства храма на пустыре за детской площадкой и фонтаном. Благословение на возведение храма дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, дальнейшие шаги связаны с технической реализацией проекта.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.