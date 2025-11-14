Приморского депутата арестовали за торговлю ртутью

сегодня в 15:36

В Приморье суд заключил под стражу депутата Законодательного собрания от партии КПРФ Артавазда Оганесяна по обвинению в незаконном сбыте ядовитых веществ, сообщает «112» .

По данным следствия, мужчина вместе с двумя сообщниками организовал преступную группу. Сообщники купили полцентнера металлической ртути и стали искать покупателя.

Подозреваемые планировали заработать на своем незаконном бизнесе 350 тыс. долларов. Они даже нашли покупателя, который в итоге оказался подсадным — сотрудники ФСБ к тому времени уже давно следили за деятельностью ОПГ.

В итоге силовики пресекли сделку и задержали депутата. Возбуждено дело о незаконном сбыте ядовитых веществ. Оганесяну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве задержали адвоката за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Он спрятал канистры с запрещенным веществом на территории Подмосковья, но правоохранители выявили тайники.

