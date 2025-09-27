В Москве задержали адвоката за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Московские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении адвоката по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, 26 августа мужчина приобрел жидкость массой 82109 г, в составе которой было наркотическое средство. Он намеревался продавать ее и получать таким образом доход.

Мужчина перелил жидкость в пять канистр. Затем он спрятал емкости в тайник на территории Московской области. Однако правоохранители обнаружили их в ходе осмотра места происшествия. Адвоката задержали, с ним проводят следственные действия.

Ранее в Московской области сотрудники ГАИ поймали жителя Ярославской области, который перевозил 1 кг наркотиков в багажнике авто. Мужчина признался, что взял вещество из тайника и собирался перепрятать его в иное место по заданию куратора.

