65-летний мужчина перевозил 1 кг наркотиков в багажнике авто в Подмосковье

В Московской области сотрудники ГАИ поймали 65-летнего жителя Ярославской области, который перевозил в автомобиле один килограмм метилэфедрона. Это произошло на трассе М-7 «Волга» рядом с Ногинском в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба МВД.

Инспекторы ГАИ остановили иномарку, чтобы проверить документы у мужчины. Житель Ярославской области во время процедуры сильно нервничал. Сотрудники решили провести досмотр автомобиля.

В багажнике инспекторы ГАИ нашли пакет. В нем лежали два свертка с неизвестным веществом весом по 500 грамм каждый.

Порошок изъяли и отправили на экспертизу. В ходе нее выяснилось, что это вещество — метилэфедрон.

Мужчина признался, что взял один килограмм наркотика в тайнике в Ногинске. Он собирался перепрятать вещество в иное место по заданию куратора. С ним он вел переписку в одном из мессенджеров.

Против мужчины открыли уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Водителя иномарки заключили под стражу.