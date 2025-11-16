сегодня в 08:05

Приятели Хабиба устроили потасовку с другом Макгрегора на UFC 322 в Нью-Йорке

Боец смешанных единоборств (ММА) из России Абубакар Нурмагомедов попал в драку с американским спарринг-партнером Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом. Стычка произошла на трибунах в период проведения 322 турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Нью-Йорке, сообщает РИА Новости .

В массовой драке также мог поучаствовать Магомед Зайнуков. Он был одним из секундантов бывшего чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

В главном событии UFC 322 Махачев будет сражаться с Джеком Делла Маддаленой из Австралии. Он является чемпионом в полусреднем дивизионе.

В августе сообщалось, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов погасил все долги перед Федеральной налоговой службой. Он выплатил 1,8 млн рублей.

