Хабиб Нурмагомедов погасил все долги перед ФНС
Бывший чемпион UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов полностью погасил свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Постньюс.
В конце июля за Нурмагомедовым значилась задолженность в размере 1,8 млн рублей, образовавшаяся из-за непогашенных выплат по ИП.
Из-за долга существовала угроза блокировки счетов Нурмагомедова в российских банках, однако на данный момент все вопросы к непобежденному чемпиону UFC сняты. Последняя заморозка активов спортсмена была зафиксирована 7 апреля, но уже 16 апреля ему удалось восстановить доступ к своим средствам.
В 2024 году общая сумма долга Нурмагомедова перед ФНС достигала 302 млн рублей, что привело к аресту имущества экс-чемпиона UFC судебными приставами на сумму 79 млн рублей. Впоследствии Нурмагомедов также полностью погасил эту задолженность перед налоговой службой.