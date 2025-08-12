Хабиб Нурмагомедов погасил все долги перед ФНС

Хабиб Нурмагомедов выплатил ФНС 1,8 млн руб
Спорт

Бывший чемпион UFC, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов полностью погасил свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Постньюс.

В конце июля за Нурмагомедовым значилась задолженность в размере 1,8 млн рублей, образовавшаяся из-за непогашенных выплат по ИП.

Из-за долга существовала угроза блокировки счетов Нурмагомедова в российских банках, однако на данный момент все вопросы к непобежденному чемпиону UFC сняты. Последняя заморозка активов спортсмена была зафиксирована 7 апреля, но уже 16 апреля ему удалось восстановить доступ к своим средствам.

В 2024 году общая сумма долга Нурмагомедова перед ФНС достигала 302 млн рублей, что привело к аресту имущества экс-чемпиона UFC судебными приставами на сумму 79 млн рублей. Впоследствии Нурмагомедов также полностью погасил эту задолженность перед налоговой службой.