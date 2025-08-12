Хабиб Нурмагомедов погасил все долги перед ФНС

В конце июля за Нурмагомедовым значилась задолженность в размере 1,8 млн рублей, образовавшаяся из-за непогашенных выплат по ИП.

Из-за долга существовала угроза блокировки счетов Нурмагомедова в российских банках, однако на данный момент все вопросы к непобежденному чемпиону UFC сняты. Последняя заморозка активов спортсмена была зафиксирована 7 апреля, но уже 16 апреля ему удалось восстановить доступ к своим средствам.

В 2024 году общая сумма долга Нурмагомедова перед ФНС достигала 302 млн рублей, что привело к аресту имущества экс-чемпиона UFC судебными приставами на сумму 79 млн рублей. Впоследствии Нурмагомедов также полностью погасил эту задолженность перед налоговой службой.