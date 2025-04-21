Приезжий напал на жителя Чехова за то, что тот не так посмотрел на его жену

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В Подмосковье открыли уголовное дело из-за нападения приезжего на мужчину

В апреле 2025 года на железнодорожной платформе в Чехове приезжий мужчина атаковал местного жителя. Тот получил травмы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.