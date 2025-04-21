Приезжий напал на жителя Чехова за то, что тот не так посмотрел на его жену
В Подмосковье открыли уголовное дело из-за нападения приезжего на мужчину
В апреле 2025 года на железнодорожной платформе в Чехове приезжий мужчина атаковал местного жителя. Тот получил травмы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным, опубликованным в мессенджерах, отмечается, что драка могла случиться из-за ревности напавшего к собственной супруге. Пострадавший «не так» посмотрел на женщину.
Открыто уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»).
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